В Краснодаре индекс букета к 1 сентября оказался самым высоким среди мегаполисов

Соотношение расходов на букеты к общим расходам на подготовку к школе оказалось самым высоким в Краснодаре, следует из исследования, проведенного страховой компанией «Росгосстрах» и банком «Открытие». Как уточняют авторы опроса, этот показатель составляет 4,9.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Наряду с Краснодаром высокая доля затрат на цветы от общего бюджета на подготовку к 1 сентября отмечается в Ростове-на-Дону (5,5), Омске (5,8) Екатеринбург (5,8). Самая низкая — в Челябинске (10,6). В среднем по России показатель составляет 10,8.

В исследовании отмечено, что в этом году дарить букеты учителям на 1 сентября планируют 71% российских школьников, 19% опрошенных будут лично дарить букет классному руководителю. Их родители в среднем по России потратят на цветы от 1 тыс. до 5 тыс. руб. Большинство россиян (87%) отмечают, что цены на цветы стали выше по сравнению с прошлым годом.

Наталья Решетняк

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