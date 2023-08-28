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Коммерсантъ FM
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Союз театральных деятелей создаст новую дирекцию премии «Золотая маска»

Союз театральных деятелей (СТД) России выйдет из состава участников автономной некоммерческой организации «Премия и фестиваль "Золотая маска"». Союз начал работу над созданием собственной исполнительной дирекции «Золотой маски», которая в текущем году проведет одноименные премию и фестиваль. Об этом сообщила пресс-служба СТД.

На должность директора «Золотой маски» будет приглашен экс-гендиректор Сочинского концертно-филармонического объединения и бывший врио директора Академического русского театра драмы имени Константинова в Йошкар-Оле Владимир Мишарин. Также в СТД планируют внести изменения в положение о премии и фестивале «Золотая маска». Утверждение нового проекта положения запланировано на 30 октября.

«Золотую маску» с 2004 года возглавляет Мария Ревякина. В конце февраля 2022 года она подписала открытое письмо театральных деятелей с призывом немедленно прекратить военные действия на территории Украины. В декабре 2022 года «Московский комсомолец» сообщил, что госпожа Ревякина покинула должность директора Театра наций, которую занимала с 2012 года. Газета писала, что она ушла «не по своей воле».

В конце июля «Ъ» писал, что СТД подготовил новый проект положения «Золотой маски». В том числе в новой версии документа «ассоциации, гильдии и другие объединения профессиональных творческих работников в сфере театрального искусства» будут лишены права выдвигать кандидатов для участия в экспертных советах и жюри премии. Списки кандидатов в экспертные советы и жюри должны будут формироваться внутри СТД, утверждаться главой СТД Александром Калягиным и согласовываться с Минкультом.

Кроме этого, в СТД планируют сократить число номинаций. Будут убраны несколько номинаций, в том числе «Лучшая работа драматурга в драматическом театре». Ее в том числе получали режиссер Евгения Беркович и драматург Светлана Петрийчук за спектакль «Финист Ясный Сокол», сейчас они находятся в СИЗО по обвинению в оправдании терроризма.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ревизская "Маска"».

Олеся Павленко

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