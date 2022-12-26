МК: в Театре наций сменился директор

Мария Ревякина ушла с должности директора Театра наций. Этот пост займет ее заместитель Наталья Мазур, сообщает «Московский комсомолец». Издание утверждает, что госпожа Ревякина ушла «не по своей воле».

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По данным газеты, на прошлой неделе актерам и сотрудникам театра сказали, что Мария Ревякина уходит в отпуск. Источник издания в театре утверждает, что «все поняли, что она уходит совсем». Официально ни госпожа Ревякина, ни пресс-служба театра ее уход не подтверждали.

Она возглавляла театр с 2012 года. С 2004 года также является гендиректором национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска». До этого была директором Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» (в 1987–2001 годы) и возглавляла МХТ имени А.П. Чехова (2001–2003). Является лауреатом премии правительства в области культуры за 2014 год.

Мария Ревякина была в числе руководителей театров и деятелей культуры, которые в конце февраля подписали открытое письмо с призывом немедленно прекратить боевые действия на Украине и выступили за начало переговоров.

Лаура Кеффер