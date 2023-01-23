Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На снос растет очередь

Власти Екатеринбурга назвали новые площадки для КРТ

Администрация Екатеринбурга отдала еще две площадки под программу комплексного развития территории (КРТ): на улицах Летчиков и Кварцевой. Суммарно снести здесь планируют порядка 12 ветхих домов, а построить многоэтажки. По данным мэрии, градостроительный потенциал площадок составляет 48 тыс. кв. м на Летчиков и 37 тыс. кв. м на Кварцевой. Эксперты отметили, что сложности их освоения возникают из-за изношенных инженерных сетей.

На новых площадках для КРТ власти планируют снести порядка 12 ветхих домов

На новых площадках для КРТ власти планируют снести порядка 12 ветхих домов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На новых площадках для КРТ власти планируют снести порядка 12 ветхих домов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Две территории в Железнодорожном и Чкаловском районах Екатеринбурга попали под программу КРТ, рассказал на пресс-конференции заместитель начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города Григорий Сурганов.

«Первая территория — на улице Летчиков. На ней находится семь ветхих жилых домов, которые построены в 1940–50-х годах по типовым проектам. Вторая территория — на улице Кварцевой. Там пять ветхих жилых домов, из них два — аварийных»,— пояснил господин Сурганов. Он добавил, что скоро информация о новых площадках появится на сайте администрации города. Около трех месяцев будет дано на проведение общих собраний с жильцами, где жители могут согласиться или отказаться от участия в программе. Аукционы для застройщиков по участкам планируется провести к лету.

Вместо ветхих домов предполагается построить новые многоэтажные здания. Так, на улице Летчиков нужно будет расселить прядка 98 жилых помещений (квартир и комнат). Градостроительный потенциал этой территории составляет порядка 48 тыс. кв. м. На Кварцевой улице необходимо расселить 40 жилых помещений.

КРТ — совокупность проектов, нацеленных на актуализацию жилищного фонда, помощь горожанам путем их добровольного переселения из аварийных и ветхих зданий в новостройки, а также расширение социальной и инженерной инфраструктуры. Первые торги по территориям под КРТ на Уралмаше и Эльмаше прошли летом прошлого года. Серьезная борьба развернулась за один участок на Эльмаше — цена на него выросла с 515 тыс. руб. до 96,6 млн руб. Площадку выкупила тюменская компания «Страна Девелопмент», она уже приступила к демонтажу старых домов. Еще два участка выкупили «Брусника» и «Астра Девелопмент».

По мнению экспертов, новые территории будут интересны застройщикам. «Нет сомнений, что очередные аукционы по КРТ пройдут успешно. Обе эти территории застройщикам города известны. Процедура отселения и освобождения площадок под застройку в целом тоже понятна. Я уверенно могу сказать, что рынок поглотит и эти две территории, и потенциальные. В текущем году есть еще не менее десяти подобных площадок, которые застройщиками города будут востребованы»,— прокомментировал президент Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников. Генеральный директор компании «Атлас Девелопмент» Владимир Городенкер считает, что у данных площадок есть свои нюансы: «В районах Екатеринбурга со старой застройкой, а именно в таких локациях выбраны площадки под КРТ, серьезно изношены сети. Здесь необходима глубокая, основательная и комплексная оценка участков».

Григорий Сурганов добавил, что в 2023 году в Екатеринбурге в программу КРТ планируют включить не менее пяти территорий с учетом двух названных. Новые площадки могут появиться в районе Автовокзала.

Мария Игнатова

  • Коммерсантъ (Екатеринбург) №12 от 24.01.2023, стр. 8

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...