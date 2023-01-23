На снос растет очередь

Администрация Екатеринбурга отдала еще две площадки под программу комплексного развития территории (КРТ): на улицах Летчиков и Кварцевой. Суммарно снести здесь планируют порядка 12 ветхих домов, а построить многоэтажки. По данным мэрии, градостроительный потенциал площадок составляет 48 тыс. кв. м на Летчиков и 37 тыс. кв. м на Кварцевой. Эксперты отметили, что сложности их освоения возникают из-за изношенных инженерных сетей.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На новых площадках для КРТ власти планируют снести порядка 12 ветхих домов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ На новых площадках для КРТ власти планируют снести порядка 12 ветхих домов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Две территории в Железнодорожном и Чкаловском районах Екатеринбурга попали под программу КРТ, рассказал на пресс-конференции заместитель начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города Григорий Сурганов.

«Первая территория — на улице Летчиков. На ней находится семь ветхих жилых домов, которые построены в 1940–50-х годах по типовым проектам. Вторая территория — на улице Кварцевой. Там пять ветхих жилых домов, из них два — аварийных»,— пояснил господин Сурганов. Он добавил, что скоро информация о новых площадках появится на сайте администрации города. Около трех месяцев будет дано на проведение общих собраний с жильцами, где жители могут согласиться или отказаться от участия в программе. Аукционы для застройщиков по участкам планируется провести к лету.

Вместо ветхих домов предполагается построить новые многоэтажные здания. Так, на улице Летчиков нужно будет расселить прядка 98 жилых помещений (квартир и комнат). Градостроительный потенциал этой территории составляет порядка 48 тыс. кв. м. На Кварцевой улице необходимо расселить 40 жилых помещений.

КРТ — совокупность проектов, нацеленных на актуализацию жилищного фонда, помощь горожанам путем их добровольного переселения из аварийных и ветхих зданий в новостройки, а также расширение социальной и инженерной инфраструктуры. Первые торги по территориям под КРТ на Уралмаше и Эльмаше прошли летом прошлого года. Серьезная борьба развернулась за один участок на Эльмаше — цена на него выросла с 515 тыс. руб. до 96,6 млн руб. Площадку выкупила тюменская компания «Страна Девелопмент», она уже приступила к демонтажу старых домов. Еще два участка выкупили «Брусника» и «Астра Девелопмент».

По мнению экспертов, новые территории будут интересны застройщикам. «Нет сомнений, что очередные аукционы по КРТ пройдут успешно. Обе эти территории застройщикам города известны. Процедура отселения и освобождения площадок под застройку в целом тоже понятна. Я уверенно могу сказать, что рынок поглотит и эти две территории, и потенциальные. В текущем году есть еще не менее десяти подобных площадок, которые застройщиками города будут востребованы»,— прокомментировал президент Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников. Генеральный директор компании «Атлас Девелопмент» Владимир Городенкер считает, что у данных площадок есть свои нюансы: «В районах Екатеринбурга со старой застройкой, а именно в таких локациях выбраны площадки под КРТ, серьезно изношены сети. Здесь необходима глубокая, основательная и комплексная оценка участков».

Григорий Сурганов добавил, что в 2023 году в Екатеринбурге в программу КРТ планируют включить не менее пяти территорий с учетом двух названных. Новые площадки могут появиться в районе Автовокзала.

Мария Игнатова