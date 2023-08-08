«Астра-Девелопмент» получила разрешение на застройку территории КРТ на Эльмаше

«Астра-Девелопмент» получила разрешение на строительство на территории комплексного развития территорий (КРТ) на ул. Краснофлотцев (Эльмаш, Екатеринбург). Администрация Екатеринбурга выдала разрешение на строительство многоквартирных домов 21 июля. Оно будет действовать до марта 2025 года.

В конце июня администрацией заявлялось, что застройщик практически завершил расселение аварийных домов. Напомним, в прошлом году компания «Астра-Девелопмент» выкупила за 11,4 млн руб. участок в границах улиц Краснофлотцев—Донской—Корепина—Шефской на Эльмаше.

В компании ранее заявляли, что построят на данной территории на месте старых малоэтажных домов многоэтажки от 10 до 31 этажей, ЖК будет называться «Новация». Площадь застройки составляет 3,7 га, численность населения после завершения строительства составит 2,6 тыс. человек.

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