Арендодателям не до дронов

Арендаторы разошлись во взглядах на «Москва-Сити». Как выяснил “Ъ FM”, договоры расторгли как минимум две компании. А ряд клиентов, кто планировал туда переехать, в итоге выбрали другие локации. При этом брокеры отмечают небывалый спрос на площадки со стороны новых клиентов. А вот ивент-агенства из-за атак дронов взяли паузу и деловой квартал пока не рассматривают. Как живут резиденты Сити? И стоит ли ожидать ценовой коррекции на недвижимость? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Серия атак дронов изменила привычный ритм «Москва-Сити». Хотя внешне это мало заметно. Исключение — отсутствие стекол в министерской башне iQ-квартала, куда дважды прилетали беспилотники, и в недостроенном Moscow Towers. Резиденты делового квартала живут в новых реалиях, бизнес подсчитывает недополученную прибыль и пытается зафиксировать арендные ставки, делится владелец «Ku: Рамен Изакая бар» Денис Иванов:

«Люди, которые живут в башнях, пытаются куда-то на это время переехать или уехать. Мы работали всегда допоздна, до 2:00, потому что у нас нежилая башня, а министерская, там находятся офисы. Сейчас мы закрываемся рано, потому что вечерних сотрудников нет. Просели и завтраки. Многие пытаются не приезжать утром и не сидят ночами».

Вопрос безопасности в «Москва-Сити» беспокоит всех резидентов. На прошлой неделе, в День независимости Украины, как выяснил “Ъ FM”, часть компаний приняли решение работать удаленно. Но есть и те, кто съезжает навсегда, утверждает гендиректор консалтинговой компании Remain Дмитрий Клапша:

«Точно знаем, что один арендатор будет уезжать. Он уже нашел объект в центре города. Еще один обсуждает переезд в офис на Белорусском вокзале. Однако говорить о том, что есть некий тренд на уход арендаторов из "Москва-Сити" можно только тогда, когда начнется предложение по субаренде. Быстро съехать нельзя. Самый простой способ — найти себе замену.

При этом, наоборот, есть и запрос на "Москву-Сити". И я бы сказал, что он намного больше».

Пункт «Атака дронов» вполне может появиться в новых договорах аренды в «Сити», не исключает Клапша. И использоваться при досрочном расторжении контракта, но пока это лишь пожелания резидентов. Собственники небоскребов вряд ли на это согласятся. Тем более что спрос на коммерческую недвижимость в «Сити» остается высоким. И поводов для снижения арендных ставок нет, уверяет партнер консалтинговой компании Nikoliers Владимир Сергунин:

«Мы, например, сидим в бизнес-центре "Башня на набережной", и вакансии в этом здании — меньше 3%. Если мы будем приходить к арендодателю с подобными требованиями, он пригласит нас на выход, ведь все постоянно пытаются снизить ставку. У тебя дроны там, и ты, конечно, пытаешься скинуть цену. Но есть ключевые бизнес-районы — "Москва-Сити", Белорусская и Павелецкая — и там все заполнено. У арендодателей всегда один аргумент — уходите. Он знает, что завтра сдаст по такой же ставке или выше».

На сайте Moscow-City. Online, к примеру, сейчас сдаются 340 офисов с арендной ставкой от 39 тыс. руб. до 60 тыс. руб. за квадратный метр в год. И на дисконт рассчитывать не стоит ни прежним, ни новым арендаторам. Доля вакантных площадей в «Сити» минимальная, добавляет директор департамента продаж Mercury Tower Анастасия Карсакова:

«Если мы говорим про беспилотники, это может случиться где угодно. Безусловно, есть беспокойные люди. У нас есть еще площадка для проведения мероприятий — Mercury. Там ситуация несколько иная. Некоторые клиенты переносят мероприятия на более поздний срок. Но на долгосрочную аренду это никак не повлияло.

Заполняемость высокая. Если мы говорим про офисную часть — это 90%, зона апартаментов на текущий момент — тоже близко к 90%. Поэтому, безусловно, мы пересматриваем ставки в пользу повышения на 10%».

Деньги в «Сити» решают все, шутят брокеры, говоря о жилой недвижимости в бизнес-квартале. В первую неделю после атаки дронов часть клиентов взяла паузу, но как только рубль начал падать, они закрыли сделки. Средневзвешенная цена предложения апартаментов на первичном рынке «Москва-Сити» — 800 тыс. руб. за квадратный метр.

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