Зеленский планирует приравнять коррупцию к госизмене на время военного положения

Президент Украины Владимир Зеленский предложит Верховной раде приравнять коррупцию к госизмене на время военного положения. Соответствующий документ будет внесен в течение недели, заявил господин Зеленский.

«Поддержит ли это законодатель, не знаю, но я точно предложу»,— сказал он в интервью телеведущей Наталье Мосейчук (цитата по изданию LB.ua). «Я понимаю, что такое "оружие" не может действовать постоянно в обществе, но на военное время, я думаю, это поможет»,— пояснил президент Украины, добавив, что «дальше игра на стороне парламента». Он также отметил, что «это не сталинизм», поскольку речь, по словам Владимира Зеленского, будет идти о доказанных преступлениях.

Согласно ст. 111 УК Украины госизмена — это деяние, умышленно совершенное гражданином страны в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности. За совершение таких действий предусмотрено лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

В ноябре господин Зеленский говорил, что на Украине нет коррупции, так как коррупционеры уехали. В июле этого года Госдеп счел коррупцию на Украине угрозой для помощи со стороны США.

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Мария Федотова