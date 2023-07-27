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Коммерсантъ FM
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Госдеп счел коррупцию на Украине угрозой для помощи со стороны США

Генеральный инспектор Госдепартамента США выпустил обзор, посвященный контролю за выделяемой Украине военной помощью. В документе говорится, что коррупция на Украине ставит под угрозу ее эффективность.

«В долгосрочной перспективе, особенно учитывая, что министерство планирует содействовать восстановлению и реконструкции Украины, коррупция в украинском правительстве и частном секторе создает риски для эффективности иностранной помощи, выделяемой США и требующей жесткого надзора»,— говорится в обзоре.

По мнению автора документа, расширение штата американского посольства в Киеве увеличит число выездных проверок и улучшит возможности мониторинга помощи. Отмечается, что американское посольство на Украине уже изучило эти рекомендации.

Анастасия Ларина

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