Депутаты рассказали об отдыхе

Палатки на Кавказе, работа на Байкале и поездка в зону военных действий — депутаты рассказали, где и как они проводят летний отпуск. Опрошенные “Ъ FM” представители думских фракций отметили, что из-за санкций они больше не отдыхают за рубежом, даже в дружественных странах, а во время каникул в российских регионах продолжают думать о работе. Крым же стараются не посещать из-за проблем с логистикой. С депутатами беседовал Алексей Нарышкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Загорел, отдохнул, набрался сил, чтобы с головой уйти в работу, отчитался на днях в соцсетях глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн. Отпуск он провел в Сочи. Там же, как выяснил “Ъ FM”, провели часть каникул некоторые коллеги депутата по фракции «Единой России» и представители других партий. Впрочем, пляжный отдых выбрали далеко не все. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат-единоросс Светлана Журова отправилась на Кавказ, хотя когда-то предпочитала Черногорию:

«Карачаево-Черкесия, студенческий лагерь, который построен в 1957 году — выходы с палатками, совершенно потрясающие места, Имеретинские водопады, кислые источники. Я под санкциями с 2014 года. Зарубежный отдых для меня уже давно перестал существовать.

Даже в те времена, когда я уже закончила спорт, за границей я предпочитала только одно место — Черногорию. Я выезжала туда на две недели с детьми, все остальное время — это Сочи, Крым, Судак. К сожалению, сейчас тяжело с логистикой. Мне сложно терять два дня на дорогу».

По данным “Ъ FM”, депутаты должны уведомлять руководство палаты о своих поездках даже в дружественные страны. У зампреда КПРФ Леонида Калашникова такой необходимости не было. Все лето он ездил по регионам, где коммунисты участвуют в выборах.

«Я сейчас вылетают в Северную Осетию, возвращаюсь 29 августа, а 30 августа сразу же вылетаю в Хакассию, возвращаюсь 3 сентября, пересаживаюсь на другой самолет, лечу в Псков — вот в таком режиме прошли все дни так называемого депутатского отпуска».

В ЛДПР депутатам всегда советовали летом поменьше отдыхать и побольше работать с населением. От этого зависели дальнейшие перспективы членов фракции, говорит депутат Василий Власов, которого “Ъ FM” застал в четверг днем на рабочем месте:

«Думал, что хотя бы в выходные будет как-то поспокойнее, но вот ситуация с Евгением Пригожиным, и я еду в Санкт-Петербург. Вчера там занимались вопросом нелегальных мигрантов. Плюс еще кипа обращений граждан не уменьшается. Все вопросы разберу, сейчас быстро на метро и в Санкт-Петербург, а потом уж не знаю, куда судьба занесет».

Депутатам положен отдых в двух десятках санаториев и пансионатов, в том числе на Юге и в Подмосковье, но расценки отличаются от рыночных. Как выяснили «Ведомости», ночь на двоих в гостинице Туапсе обойдется всего 2,8 тыс. руб. Впрочем, тот же депутат Власов говорит, что популярностью такие путевки не пользуются:

«За семь лет своего депутатства я не был ни в одном пансионате и санатории. Может быть, это связано с возрастом. В 28 лет мне пока не надо. Возрастных коллег спросите, они, наверное, вам скажут».

Госдума весной одобрила полтысячи законов, в том числе резонансные — о воинском учете, о запрете смены пола и о налоге на сверхприбыль крупных компаний. Но отдыхать и тем более развлекаться в нынешних условиях неуместно, говорит депутат от «Справедливой России — За Правду» Олег Нилов, который отправится в зону СВО:

«Какие развлечения, вы что? Если кому-то нужно время для восстановления от очень тяжелой законотворческой работы, скажите мне, кто такой стахановец, что весь исписался, и уже писать не может, что ему нужно где-то на пляже батарейки заряжать. Отпуск, пляж — нет, этого даже и в мыслях не было. За каждым депутатом закреплено четыре-пять регионов, поэтому только в отпуске можно свободно их посетить, уделить больше внимания».

Как сообщало издание Life, лидер «Новых людей» Алексей Нечаев летом съездит в Башкирию, где посетит пасеку. А его однопартиец Георгий Арапов побывал на Байкале, правда, исключительно по рабочим вопросам:

«Несмотря на то, что обсуждаем сложные вопросы, все равно Байкал придает дополнительную энергию и силу для работы. Конечно, в привычном смысле многие блага недоступны. Не везде качественные дороги, с этим сталкиваются и приезжающие туристы».

Все вместе после каникул депутаты встретятся на Охотном ряду 13 сентября. На эту дату запланировано первое пленарное заседание, а до этого народные избранники продолжат работать в своих регионах.

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