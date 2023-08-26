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Коммерсантъ FM
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Депутаты рассказали об отдыхе

Как проводят отпуск народные избранники

Палатки на Кавказе, работа на Байкале и поездка в зону военных действий — депутаты рассказали, где и как они проводят летний отпуск. Опрошенные “Ъ FM” представители думских фракций отметили, что из-за санкций они больше не отдыхают за рубежом, даже в дружественных странах, а во время каникул в российских регионах продолжают думать о работе. Крым же стараются не посещать из-за проблем с логистикой. С депутатами беседовал Алексей Нарышкин.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Загорел, отдохнул, набрался сил, чтобы с головой уйти в работу, отчитался на днях в соцсетях глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн. Отпуск он провел в Сочи. Там же, как выяснил “Ъ FM”, провели часть каникул некоторые коллеги депутата по фракции «Единой России» и представители других партий. Впрочем, пляжный отдых выбрали далеко не все. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат-единоросс Светлана Журова отправилась на Кавказ, хотя когда-то предпочитала Черногорию:

«Карачаево-Черкесия, студенческий лагерь, который построен в 1957 году — выходы с палатками, совершенно потрясающие места, Имеретинские водопады, кислые источники. Я под санкциями с 2014 года. Зарубежный отдых для меня уже давно перестал существовать.

Как изменится стоимость отдыха на российских курортах с сентября

Как изменится стоимость отдыха на российских курортах с сентября

Даже в те времена, когда я уже закончила спорт, за границей я предпочитала только одно место — Черногорию. Я выезжала туда на две недели с детьми, все остальное время — это Сочи, Крым, Судак. К сожалению, сейчас тяжело с логистикой. Мне сложно терять два дня на дорогу».

По данным “Ъ FM”, депутаты должны уведомлять руководство палаты о своих поездках даже в дружественные страны. У зампреда КПРФ Леонида Калашникова такой необходимости не было. Все лето он ездил по регионам, где коммунисты участвуют в выборах.

«Я сейчас вылетают в Северную Осетию, возвращаюсь 29 августа, а 30 августа сразу же вылетаю в Хакассию, возвращаюсь 3 сентября, пересаживаюсь на другой самолет, лечу в Псков — вот в таком режиме прошли все дни так называемого депутатского отпуска».

В ЛДПР депутатам всегда советовали летом поменьше отдыхать и побольше работать с населением. От этого зависели дальнейшие перспективы членов фракции, говорит депутат Василий Власов, которого “Ъ FM” застал в четверг днем на рабочем месте:

«Думал, что хотя бы в выходные будет как-то поспокойнее, но вот ситуация с Евгением Пригожиным, и я еду в Санкт-Петербург. Вчера там занимались вопросом нелегальных мигрантов. Плюс еще кипа обращений граждан не уменьшается. Все вопросы разберу, сейчас быстро на метро и в Санкт-Петербург, а потом уж не знаю, куда судьба занесет».

Депутатам положен отдых в двух десятках санаториев и пансионатов, в том числе на Юге и в Подмосковье, но расценки отличаются от рыночных. Как выяснили «Ведомости», ночь на двоих в гостинице Туапсе обойдется всего 2,8 тыс. руб. Впрочем, тот же депутат Власов говорит, что популярностью такие путевки не пользуются:

«За семь лет своего депутатства я не был ни в одном пансионате и санатории. Может быть, это связано с возрастом. В 28 лет мне пока не надо. Возрастных коллег спросите, они, наверное, вам скажут».

Госдума весной одобрила полтысячи законов, в том числе резонансные — о воинском учете, о запрете смены пола и о налоге на сверхприбыль крупных компаний. Но отдыхать и тем более развлекаться в нынешних условиях неуместно, говорит депутат от «Справедливой России — За Правду» Олег Нилов, который отправится в зону СВО:

«Какие развлечения, вы что? Если кому-то нужно время для восстановления от очень тяжелой законотворческой работы, скажите мне, кто такой стахановец, что весь исписался, и уже писать не может, что ему нужно где-то на пляже батарейки заряжать. Отпуск, пляж — нет, этого даже и в мыслях не было. За каждым депутатом закреплено четыре-пять регионов, поэтому только в отпуске можно свободно их посетить, уделить больше внимания».

Какими инициативами пополнился думский портфель за время отпуска депутатов

Какими инициативами пополнился думский портфель за время отпуска депутатов

Как сообщало издание Life, лидер «Новых людей» Алексей Нечаев летом съездит в Башкирию, где посетит пасеку. А его однопартиец Георгий Арапов побывал на Байкале, правда, исключительно по рабочим вопросам:

«Несмотря на то, что обсуждаем сложные вопросы, все равно Байкал придает дополнительную энергию и силу для работы. Конечно, в привычном смысле многие блага недоступны. Не везде качественные дороги, с этим сталкиваются и приезжающие туристы».

Все вместе после каникул депутаты встретятся на Охотном ряду 13 сентября. На эту дату запланировано первое пленарное заседание, а до этого народные избранники продолжат работать в своих регионах.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

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