Главные новости за 25 августа. Кубань, Крым, Адыгея

На Кубани, в Крыму и Севастополе осенью 2023 года могут принять закон о «гостевых домах». Документ также регламентирует предоставление гостиничных услуг в частных домах.

Пострадавшим при строительстве фортификационных сооружений и позиций в Краснодарском крае, Крыму, Севастополе и еще пяти регионах выплатят по 3 млн руб. Семьи погибших получат по 5 млн руб.

С 1 октября в Краснодарском крае всем учителям повысят зарплаты на 5 тыс. руб. Решение принял глава региона Вениамин Кондратьев на краевом педсовете.

Оперативные штабы Краснодарского края, Крыма, Севастополя и еще пяти регионов, где действует средний уровень реагирования, смогут использовать военных и силовиков для борьбы с диверсантами. К этой работе также можно будет привлекать на добровольной основе граждан.

В Краснодаре задержали более 540 мигрантов. Их доставили в отдел полиции для проверки законности нахождения в России.

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю проинформировало жителей региона об усилении радиационного контроля за рыбной продукцией, импортируемой из Японии в Россию. Ранее Токио заявило о начале сброса радиоактивной воды в океан с АЭС «Фукусима-1».

Главным архитектором Краснодара стал 32-летний Илья Чикаев. С 2015 года он работал ведущим специалистом отдела городской среды департамента архитектуры и градостроительства администрации города.

Управление по контролю над иностранными активами Минфина США 24 августа внесло в санкционные списки детский лагерь «Артек» в Крыму. Под ограничения попал и его директор Константин Федоренко.

В исторических границах Сочи ограничат прокат самокатов и движение средств индивидуальной мобильности. Власти города определили 23 зоны, где введут запрет.

Власти городов-побратимов Геленджика и Витебска заключили соглашение о сотрудничестве и развитии связей. Подписи поставили председатель гордумы Геленджика Михаил Димитриев и председатель Витебского городского Совета депутатов Владимир Белевич.

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