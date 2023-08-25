Оперштабы Кубани и Крыма смогут использовать силовиков для борьбы с диверсантами

Оперативные штабы Краснодарского края, Крыма, Севастополя и еще пяти регионов, где действует средний уровень реагирования, смогут координировать работу расположенных в них воинских частей и привлекать на добровольной основе граждан к охране и борьбе с диверсантами. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

Мера коснется восьми регионов, граничащих с зоной СВО. Речь идет также о Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях. По согласованию оперштабы смогут теперь привлекать силы и средства Вооруженных сил РФ, войск нацгвардии РФ, Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органов ФСБ и внутренних дел РФ, а также силы и средства соответствующих субъектов РФ. С их помощью регион сможет охранять общественный порядок и обеспечивать безопасность, защищать госграницы РФ и бороться с диверсионно-разведывательными формированиями других государств и незаконными вооруженными формированиями.

Подразделения передаются в оперативное подчинение штабов. Потребность в военных будет определять и руководить ими представитель Минобороны РФ, включенный в состав оперштаба. Органы ФСБ участвуют в выполнении таких задач в соответствии со своими полномочиями.

Оперштабам президент также разрешил привлекать к такой работе добровольцев. Их поручено обеспечить необходимым оборудованием, специальными средствами и связью. До 30 сентября Росгвардия, МЧС и МВД по согласованию с Минобороны должны передать в оперативное подчинение региональных штабов воинские части, подразделения, силы и средства, а также необходимые для их обеспечения материальные ресурсы.

Губернаторам регионов президент поручил создать и руководить межведомственными штабами обороны. В их состав войдут представители Минобороны, территориальных органов МВД, МВД, Росгвардии, ФСБ, а также представители органов публичной власти региона и организаций.

Татьяна Ручкина

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