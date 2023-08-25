Роспотребнадзор Кубани: в России усилен контроль за импортом рыбы из Японии

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю проинформировало жителей региона о том, что ведомство усилило радиационный контроль за рыбной продукцией, импортируемой из Японии в Россию, после решения Токио начать сброс радиоактивной воды в океан с АЭС «Фукусима-1».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В сообщении отмечено, что в настоящий момент исследовано более 7 тонн водных биоресурсов и продукции из них. «Превышений гигиенических нормативов не выявлено. Загрязненной продукции на территорию РФ не допущено»,— отмечают в региональном управлении Роспотребнадзора.

Авария на АЭС «Фукусима-1» произошла в 2011 году, в результате на первом, втором и третьем реакторах расплавилось ядерное топливо. Воду, которую используют для охлаждения реакторов, после очистки от радионуклидов хранили в специальных резервуарах. Таким образом, ежедневно прибавлялось около 140 тонн радиоактивной воды, резервуары оказались заполнены почти на 90%. Японские власти приняли решение сбрасывать в Тихий океан очищенную от радиоактивных веществ воду с АЭС «Фукусима-1». В четверг был осуществлен сброс первой партии воды.

Наталья Решетняк

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