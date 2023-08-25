В 23 зонах Сочи запретят прокат и движение самокатов

В исторических границах Сочи ограничат прокат самокатов и движение средств индивидуальной мобильности. Как сообщает пресс-служба мэрии, власти города определили 23 зоны, где введут запрет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Анапы Фото: мэрия Анапы

На Приморской набережной, на улице Навагинской, в Кооперативном и Комсомольском скверах уже введен соответствующий запрет. В новых 23 зонах будут установлены дорожные знаки, оповещающие о запрете проезда.

Решение о введении ограничений принято на основании приказа администрации Краснодарского края. В утвержденную карту зон с особыми требованиями к градостроительным регламентам входят Центральный и Адлерский районы Сочи. Мэр Алексей Копайгородский отметил, что ограничения позволят полностью очистить границы исторического поселения города от проката средств индивидуальной мобильности. Это необходимо для безопасного передвижения жителей и туристов.

Прокатным организациям уже поручили внести изменения в программное обеспечение электросамокатов для полного запрета их движения в 23 зонах. Средства индивидуальной мобильности одной из компаний уже выключаются в местах, где движение запрещено.

В городе уже расторгли договоры о предоставлении в аренду мест размещения велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивного инвентаря, а также велопарковок, которые вошли в границы исторического поселения. Сейчас власти курорта прорабатывают механизм изъятия самокатов, которые размещены в запрещенных местах.

Татьяна Ручкина

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