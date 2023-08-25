Главным архитектором Краснодара назначен Илья Чикаев

Главным архитектором Краснодара стал 32-летний Илья Чикаев. Ранее этот пост занимал Артем Саламатин, который оставил должность в связи с переходом на новую работу. Соответствующий приказ подписал директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Краснодара Василий Домрин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Илья Чикаев окончил архитектурно-строительный факультет Кубанского государственного аграрного университета им. И. Т. Трубилина, где шесть лет назад получил степень магистра по специальности «Строительство». Является аспирантом Академии архитектуры и искусства Южного федерального университета. Пишет диссертацию. Карьерный путь начал в 2011 году. Работал в коммерческих организациях. В 2015 году занял должность ведущего специалиста отдела городской среды департамента архитектуры и градостроительства администрации Краснодара. В составе творческого коллектива реализовал проект реконструкции Дворца бракосочетаний «Екатерининский зал».

С 2018 года пост главного архитектора Краснодара занимала Наталья Машталир. Она уволилась в декабре 2021 года в связи с назначением на должность директора Института развития градостроительства и городской среды Краснодарского края. В марте 2022 года должность занял Артем Саламатин.

Наталья Решетняк

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram