В Краснодаре задержали 540 иностранцев после инцидента с мигрантами в ЖК

В Краснодаре во время совместных рейдов следователей, сотрудников ФСБ и полиции задержали более 540 мигрантов. Как сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю, их доставили в отдел полиции для проверки законности их нахождения в России.

Сотрудники ведомств провели рейды. Они проверили в Краснодаре места возможного незаконного проживания мигрантов, заведения общественного питания и другие возможные места их массового нахождения. В итоге были задержаны более 540 человек. При выявлении нарушений миграционного законодательства следователи инициируют вопрос о привлечении иностранцев к ответственности и выдворении их из страны.

Рейды прошли в рамках доследственной проверки, которую организовали после инцидента в ЖК «Самолет» на Западном обходе. Там пьяные нелегальные мигранты из стран Центральной Азии находились на детских и спортивных площадках, спали на общих балконах дома, жили в квартирах большим количеством человек и мешали жителям. 23 августа в Краснодаре уже задерживали 76 мигрантов.

Татьяна Ручкина

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