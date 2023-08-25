Закон о «гостевых домах» на Кубани и в Крыму могут принять осенью 2023 года

Закон, который вводит понятие «гостевой дом» и разрешает сдавать помещения в частных домах в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае, планируют принять этой осенью. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на заявление депутата Госдумы от Кубани Натальи Костенко на V летнем яхт-саммите недвижимости в Краснодаре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Закон в Госдуме и я надеюсь, что где-то осенью мы его примем окончательно», — сказала госпожа Костенко.

Согласно данным из думской электронной базы, в настоящий момент законопроект «О проведении эксперимента по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах» направлен в комитет Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что по действующим нормам предоставлять гостиничные услуги туристам запрещено без свидетельства о присвоении гостинице определенной категории, из-за чего деятельность средств размещения, находящихся в частных жилых домах, затруднена.

Проектом предлагается провести эксперимент в Республике Крым, Краснодарском крае и Севастополе по предоставлению гостиничных услуг в индивидуальных домах. Эксперимент планирую завершить до 31 декабря 2026 года.

Наталья Решетняк

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