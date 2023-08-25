Власти Геленджика и Витебска подписали соглашение о сотрудничестве

Власти городов-побратимов Геленджика и Витебска заключили соглашение о сотрудничестве и развитии связей. Об этом сообщает пресс-служба гордумы российского курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба гордумы Геленджика Фото: пресс-служба гордумы Геленджика

Первый документ о дружеских отношениях между городами был подписан в апреле 2009 года. Новое соглашение подразумевает обмен информацией по социально-экономическому развитию городов и совместный документооборот в части законотворческой деятельности. Кроме того, города будут укреплять культурные и творческие связи.

Впервые соглашение между городами-побратимами заключили руководители представительских органов. Подписи поставили председатель гордумы Геленджика Михаил Димитриев и председатель Витебского городского Совета депутатов Владимир Белевич.

Татьяна Ручкина

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