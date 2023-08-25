Пострадавшим при строительстве укреплений на Кубани выплатят по 3 млн рублей

Пострадавшим при строительстве фортификационных сооружений и позиций в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе выплатят по 3 млн руб. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства РФ, семьи погибших получат по 5 млн руб.

Выплаты будут направлены пострадавшим и семьям погибших во всех восьми приграничных регионах. Помимо Кубани, Крыма и Севастополя их получат жители Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей.

«Действие меры поддержки распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года. Оператором выплаты станет Социальный фонд России»,— отметили в кабмине.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram