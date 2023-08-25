Главные новости Юга России. Коротко

Первый замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров ушел в отставку. Первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров покинул свой пост, который занимал с 2017 года, по собственному желанию 21 августа.

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Аграрии Ростовской области завершили уборку ранних зерновых рекордом. Собрано более 15,4 млн т ранних зерновых при средней урожайности 44,4 ц/га. Итог первого этапа жатвы превзошел весь урожай 2022 года.

Уполномоченный по правам ребенка в Ростовской области попала под санкции США. Власти США мотивировали введение санкций против Ирины Черкасовой перемещением детей с территории военных действий в Россиию.

В Кисловодске впервые в России выписали штраф за езду на электросамокате в запрещенном месте. Двое туристов заплатили 800 руб. за езду на электросамокате в запрещенной для этого зоне — на Курортном бульваре. Предупреждающий знак был установлен там две недели назад.

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Донские власти передали Wildberries землю для строительства распределительного центра. Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал распоряжение о передаче без торгов в аренду компании «Вайлдберриз» (Wildberries) земельного участка площадью 311 тыс. кв. м в районе поселка Рассвет Аксайского района Ростовской области. Право аренды будет действовать в течение трех лет и шести месяцев..

В Ростове-на-Дону проведут субботник перед Днем города. Администрация донской столицы планирует ликвидировать очаги мусора, отмыть фасады зданий, витрины, входные группы торговых центров, очистить стены от граффити и объявлений. Глава администрации Алексей Логвиненко пригласил к участию в субботнике всех жителей города.

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Экс-судью Светлану Мартынову признали виновной в хищении средств матери лидера банды «цапков». Бывшую судью Арбитражного суда Ростовской области обвиняли в участии в незаконной схеме, позволившей списать с банковского счета Надежды Цапок 92 млн руб.

На создание электробусной сети в донских городах направлено 2,1 млрд рублей. Новый транспорт закупят для Ростова-на-Дону, Таганрога и Волгодонска. Всего будет приобретено 40 единиц транспорта и 14 зарядных станций.

В Ростовской области произошел лесной пожар в Орловском районе. Огонь, охвативший 198 га лесных угодий, удалось потушить в течение первых суток. В ликвидации были задействованы 274 человек и 79 единиц техники.

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Исполняющим обязанности министра образования Ставрополья стала Мария Смагина. Нового руководителя ведомства губернатор Владимир Владимиров представил на рабочем совещании в правительстве 21 августа. До своего назначения Мария Смагина была исполняющим обязанности ректора Ставропольского государственного педагогического института.