На создание электробусной сети в донских городах направлено 2,1 млрд рублей

На формирование маршрутной сети электробусов в Ростове-на-Дону, Таганроге и Волгодонске власти Ростовской области направят 2,1 млрд руб., сообщает пресс-служба министерства транспорта региона. Всего будет закуплено 40 единиц транспорта и 14 зарядных станций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Министерства транспорта Ростовской области Фото: пресс-служба Министерства транспорта Ростовской области

Как сообщает областной минтранс, 20 транспортных средств приобретено для Ростова-на-Дону и по 10 — для двух других городов.

В донской столице электробусы будут ходить по трем маршрутам: №58 (ЖК «Левобережный» — Сельмаш), № 17 (мкр. Левенцовский — мкр. Военвед), а также № 88 (Старый аэропорт — ЖД вокзал «Ростов-Главный»).

В Таганроге будет запущено два маршрута: №1 (Северный район — Центр), №2 ( ул. Чехова — ул. Петровская).

В Волгодонске электробусы будут ходить по двум маршрутам — № 51 и № 22. Они будут курсировать между окраинами (территория Шлюзы, Волгодонский металлургический завод) и центром города.

Напомним, в текущем году инвестиции в развитие системы пассажирского транспорта Ростова-на-Дону составят 3,5 млрд руб. Часть этих средств направлена на приобретение 20 электробусов и шести зарядных станций.

Анастасия Назарова