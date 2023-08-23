Донские власти передали Wildberries 31 га земли для распределительного центра

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал распоряжение о передаче без торгов в аренду компании «Вайлдберриз» (Wildberries) земельного участка под строительство распределительного центра. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

Согласно распоряжению, ООО «Вайлдберриз» получит участок площадью 311 тыс. кв. м в районе поселка Рассвет Аксайского района Ростовской области. Право аренды будет действовать в течение трех лет и шести месяцев.

Компания получила участок в аренду без торгов, так как строительство распределительного центра признано масштабным инвестпроектом.

Как сообщалось ранее, ООО «Вайлдберриз» планирует вложить 11,5 млрд руб. в реализацию данного проекта. Согласно планам компании, объект будет возведен в 2026 году. Его площадь составит 170 тыс. кв. м.

По информации «СПАРК-Интерфакс», ООО «Вайлдберриз» учреждено в Московской области в 2006 году. Компания специализируется на розничной торговле через интернет. Генеральным директором и бенефициаром является Татьяна Бакальчук. В 2021 году выручка от продажи компании составила 311,2 млрд руб., а чистая прибыль 10,1 млрд руб.

Анастасия Назарова