Донские аграрии собрали рекордные 15,4 млн тонн ранних зерновых

Первый этап уборки зерновых культур в Ростовской области завершился историческим рекордом, заявил в ходе рабочей поездки в Усть-Донецкий район донской губернатор Василий Голубев. Слова главы региона цитирует пресс-служба правительства области.

«Сейчас донские хлеборобы побили все свои исторические рекорды, собрав более 15,4 млн т ранних зерновых при средней урожайности 44,4 ц/га. Итог первого этапа жатвы превзошел весь урожай 2022 года. А впереди еще вторая часть уборки – сбор поздних культур»,— сказал Василий Голубев.

Наибольший объем зерновых собран в Сальском районе — 874,3 тыс. т. Второе место по урожаю занимает Зимовниковский район, где было собрано 872 тыс. т. На третьем месте — Зерноградский район, с общим объемом сбора зерновых 687,4 тыс. т.

Наибольшая урожайность зафиксирована в Куйбышевском районе — 60,2 ц/га, в Мясниковском районе — (59,8 ц/га), а также в Неклиновском районе — 54,5 ц/га.

Анастасия Назарова