Уполномоченный по правам ребенка в Ростовской области попала под санкции США

Минфин США объявил о новых санкциях против 11 россиян, в их числе оказалась уполномоченный по правам ребенка в Ростовской области Ирина Черкасова, сообщает «Ъ».

Введение санкций против Ирины Черкасовой связано с перемещением детей с занятых после ввода войск территорий. Украина считает этот процесс депортацией и разработала план возвращения детей, предполагающий их реинтеграцию после пребывания в России. Российские власти настаивают, что дети были эвакуированы из опасных районов и называть это депортацией неверно. Также российские власти говорили, что содействуют возвращению детей в их семьи.

В марте Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. В заявлении суда об этом было сказано, что господин Путин и госпожа Львова-Белова, «предположительно, несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации». Россия не признает юрисдикцию МУС.

Кристина Федичкина