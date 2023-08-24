В Ростове-на-Дону проведут субботник перед Днем города

Власти Ростова-на-Дону проведут масштабные работы по уборке территорий донской столицы в преддверии празднования Дня города. Финальным мероприятием перед годовщиной основания станет субботник, который проведут 2 сентября, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Работы будут вестись подрядными организациями и муниципальными коммунальными службами, предприятиями и управляющими компаниями.

«Предстоит ликвидировать несанкционированные свалочные очаги, осуществить покос сорной растительности, провести обрезку деревьев, навести порядок во дворах, устранить места разрытий инженерных коммуникаций, где проводился ремонт»,— цитирует пресс-служба слова главы администрации Алексей Логвиненко.

В ходе субботника планируется вымыть фасады зданий, витрины, входные группы торговых центров, очистить стены от граффити и объявлений. Алексей Логвиненко пригласил к участию в субботнике всех жителей города.

«Донская столица должна встретить свой День рождения нарядной и по-осеннему красивой!», – заявил глава администрации.

Анастасия Назарова