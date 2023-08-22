Лесной пожар в Орловском районе Ростовской области ликвидирован

Лесной пожар, охвативший 198 га земель в Орловском районе Ростовской области, ликвидирован в течение первых суток, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Из-за жаркой и ветренной погоды тушение огня было осложнено. В ликвидации были задействованы 274 человек и 79 единиц техники. По информации властей, помощь огнеборцам оказывали 132 казака.

«В результате слаженной работы сил и средств работников лесного хозяйства, МЧС, ДПЧС, администрации поселения, добровольных формирований возгорание удалось локализовать, а затем и ликвидировать»,— сообщает пресс-служба правительства области.

Напомним, огонь вспыхнул на территории Зимовниковского лесничества вечером 21 августа. Для борьбы со стихией были привлечены два бульдозера и грейдер.

Анастасия Назарова