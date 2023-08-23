В Кисловодске впервые в России выписали штраф за езду на электросамокате

Кисловодск стал первым российским городом, где полиция выписала штраф за проезд на электросамокате в запрещенной для этого зоне — на Курортном бульваре. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города Евгений Моисеев.

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Нарушителей, которые двигались на средстве индивидуальной мобильности в зоне действия запрещающего знака, остановили в рамках совместного рейда сотрудники ГИБДД и администрации. Предупреждающий знак был установлен здесь две недели назад.

«И вот сегодня выписан первый в стране штраф в размере 800 руб. двум гостям курорта, которые, по их словам, знаки не заметили»,— написал глава администрации Кисловодска.

Евгений Моисеев отметил, что Курортный бульвар и национальный парк являются главными местами прогулок жителей и гостей города, поэтому власти приняли решение ограничить в этих зонах движение электросамокатов, чтобы исключить возможные столкновения и травмы.

Анастасия Назарова