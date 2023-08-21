Первый замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров ушел в отставку

Первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров покинул свой пост по собственному желанию. Об этом 21 августа сообщила пресс-служба правительства региона. Причиной увольнения стал переход на новую работу. На какую именно, в сообщении не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Глава региона Василий Голубев выразил благодарность своему заместителю в ходе оперативного заседания.

«Многое сделано. Ваш труд отмечен наградами, в том числе медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом «За заслуги перед Ростовской областью» и другими. Рассчитываю на то, что Вы еще потрудитесь на благо Донского края!»,— цитирует пресс-служба слова губернатора.

Виктор Гончаров был заместителем губернатора с 2010 по 2014 год. Затем он покинул правительство на два года. В 2016 году Виктор Гончаров вновь занял пост заместителя главы региона. С 2013 по 2019 годы он также был атаманом «Всевеликого войска Донского».

Анастасия Назарова