Исполняющим обязанности министра образования Ставрополья стала Мария Смагина

Исполняющим обязанности министра образования Ставропольского края назначена Мария Смагина. Нового руководителя ведомства губернатор Владимир Владимиров представил на рабочем совещании в правительстве, сообщает пресс-служба главы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба министерства образования Ставропольского края Фото: пресс-служба министерства образования Ставропольского края

До своего назначения Мария Смагина была исполняющим обязанности ректора Ставропольского государственного педагогического института. Новый руководитель имеет степень кандидата социологических наук. Мария Смагина также является автором научных работ и учебных пособий.

Как сообщалось ранее, прежний руководитель министерства образования Ставропольского края Евгений Козюра ушел в отставку в апреле текущего года. Бывший глава ведомства покинул пост по собственному желанию.

Анастасия Назарова