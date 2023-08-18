WP: часть Конгресса США выступила против помощи Украине из-за оценки наступления

Часть конгрессменов США выступила против нового пакета военной помощи Украине после прогноза американской разведки относительно контрнаступления украинской армии. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, разведка подготовила оценку украинского контрнаступления, которая дошла до конгрессменов и вызвала среди них разногласия по вопросу дальнейшей поддержки Украины. В документе говорится, что украинская армия не сможет дойти до «ключевого» города Мелитополь в Запорожской области.

Как сообщили источники газеты, после знакомства с такой оценкой некоторые республиканцы выступают против решения президента Джо Байдена выделить еще $20 млрд на помощь Украине. Вместе с тем другие республиканцы и в меньшей степени демократы упрекают администрацию в том, что она не направила на Украину более мощное оружие раньше.

Недавно Джо Байден направил запрос в Конгресс о выделении дополнительных средств для помощи Украине. В запросе промежуточного бюджета на первый квартал 2024 года, опубликованном офисом американского президента, в отдельном разделе «Украина и международные нужды» на военную, финансовую и гуманитарную помощь Джо Байден предлагает выделить $24 млрд.