Премьер-министр Украины сообщил о получении $28 млрд западной финпомощи с начала 2023 года

Украина получила $28 млрд финансовой помощи от западных союзников с начала года. Об этом на заседании украинского правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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«В этом году Украина уже привлекла $28 млрд финансовой поддержки от партнеров. От ЕС — более $11 млрд, от США — более $8 млрд»,— заявил господин Шмыгаль в своем Telegram-канале. Он также упомянул программу Международного валютного фонда (МВФ) в размере $15,6 млрд, рассчитанную на четыре года.

Программа, по словам премьера, поможет профинансировать дефицит украинского бюджета. «Программой также предусмотрены гарантии поддержки от стран-доноров МВФ еще на $115 млрд»,— заявил Денис Шмыгаль.

США с февраля 2022 года вложили в безопасность Украины более $43 млрд, Евросоюз на 2024–2027 годы предоставит Киеву помощь в размере $54,58 млрд.

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Мария Федотова