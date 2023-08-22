СМИ: в регионах сложился дефицит топлива на АЗС

В ряде субъектов РФ отмечен дефицит топлива на АЗС, сообщают «Известия». В числе регионов, где зафиксированы проблемы указаны: Новосибирская, Астраханская, Волгоградская, Саратовская и Рязанская области, а также Калмыкия и Крым.

По мнению гендиректора ООО «Мосрегионгаз» (сеть в Крыму) Германа Колотова, такая ситуация с сложилась из-за проблем с доставкой грузов по железной дороге. Топливо приходит с нарушением сроков.

«Поезда из Центральной России с нефтепродуктами идут на несколько недель дольше обычных сроков, из-за чего в моменте образуется дефицит»,— считает господин Колотов (цитата по «Известиям»).

В Минсельхозе заявили, что направили обращение в Минэнерго и Минтранс по вопросам роста цен на дизельное топливо и перебоев с его поставками.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, в конце июля в Новосибирске розничные цены на бензин марки АИ-92 и АИ-95 за неделю выросли на 1% (до 47 копеек и 49 копеек соответственно). При этом с июля 2022-го по июль 2023-го этот показатель вырос на 5% (на 2 руб.).

В Красноярском крае после повышения цен на ГСМ красноярскими заправщиками, региональная прокуратура организовала проверку. По данным Красстата, рост цен на автомобильный бензин в июле составил 3,27% к июню, рост к июлю 2022 года – 7,06%.

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Александр Киселев