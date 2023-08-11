В Красноярском крае прокуратура проверит законность синхронного роста цен на АЗС

Прокуратура Красноярского края проведет проверку законности синхронного повышения цен на ГСМ красноярскими заправщиками, сообщил в своем Telegram-канале депутат заксобрания региона Александр Глисков. По его словам, ранее он направил в прокуратуру депутатский запрос о проведении такой проверки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным Красстата, рост цен на автомобильный бензин в июле составил 3,27% к июню, рост к июлю 2022 года – 7,06%.

Ранее в ходе прямой линии на вопрос местных жителей о причинах роста цен на бензин и о принимаемых мерах по сдерживанию этого роста министр экономики и регионального развития Красноярского края а Анна Гарнец сообщила, что динамика роста не выбивается из общего инфляционного процесса. «У нас нефтедобывающая держава, тем не менее цены на нефтепродукты постоянно растут. В этом году цены действительно увеличились. Во многом это связано не только со стоимостью самой нефти. К сожалению, в самой в самой структуре себестоимости бензина стоимость сырья составляет менее 5%. Остальное – дополнительные расходы: транспортировка сырья и самого продукта, реализацией, содержанием сетей АЗС и т.д.», сказала она. Госпожа Гарнец также отметила, что у государства есть механизмы, позволяющие балансировать цены. «Ряд таких решений правительство планирует принять, в том числе , связанные с увеличением транспортной пошлины на нефть»,– сказала она.

Ранее сообщалось о росте цен на бензин в Новосибирской области.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Оксана Павлова