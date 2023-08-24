КПРФ переходного периода

Депутат законодательного собрания Алтайского края Владимир Громов, недавно вернувшийся из зоны СВО, покинул фракцию КПРФ и переходит в «Единую Россию» (ЕР). Смену политических ориентиров он объяснил недовольством некоторыми решениями компартии. В краевом отделении КПРФ поступок депутата назвали непорядочным. Господин Громов стал третьим членом фракции КПРФ, покинувшим ее за последний год, что позволило оппонентам коммунистов говорить о кадровом кризисе в их рядах. В КПРФ с такой оценкой не согласны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат законодательного собрания Алтайского края Владимир Громов в зоне СВО

Фото: КПРФ Алтай Депутат законодательного собрания Алтайского края Владимир Громов в зоне СВО

Фото: КПРФ Алтай

О выходе из КПРФ и ее фракции в заксобрании Алтайского края Владимир Громов объявил 24 августа, во время посещения барнаульского отделения фонда «Защитники Отечества». Он заявил, что не согласен с рядом решений КПРФ и намерен перейти в ЕР.

«На фронте много повидал, много переосмыслил, понял истинную суть происходящего. Сейчас самое главное для нашей страны — это сплотиться. Сегодня надо определиться, с кем ты: за губернатора, Путина, “Единую Россию” — или против. В этом есть настоящий патриотизм. Третьего пути нам не дано. Я определился»,— рассказал депутат «Ъ». В заксобрание Владимир Громов был избран в 2021 году от КПРФ по одномандатному округу №22 (часть Индустриального района Барнаула).

Вице-спикер заксобрания от ЕР Денис Голобородько подтвердил, что господин Громов сообщил о своем желании присоединиться к единороссам.

«Владимир Громов — принципиальный человек с военной закалкой. Думаю, его решение обусловлено в том числе оценкой реальной деятельности, которая ведется не только в рамках совершенствования законодательства о поддержке участников СВО, но и работы с волонтерскими организациями по оказанию помощи бойцам, находящимся на передовой, и, конечно же, их семьям»,— сказал господин Голобородько в беседе с «Ъ».

Фракция ЕР планирует рассмотреть заявление депутата Громова о вступлении в ее ряды на заседании 30 августа. В случае перехода она увеличится до 33 человек. КПРФ c 20 мандатами сохранит статус второго по численности депутатского объединения.

47-летний Владимир Громов в феврале 2023 года отправился на СВО добровольцем. В ночь на 2 июля он получил пулевое и осколочное ранения на территории Луганской народной республики. «Коммунист вынес с поля боя раненого товарища в точку эвакуации, вернулся искать других раненых, попал под обстрел, переждал его, пошел назад. По пути его заметил снайпер и выстрелил. Громов нес с собой трофейное оружие, которое и спасло ему жизнь, пуля попала в РПГ, после в руку»,— рассказали тогда об обстоятельствах ранения в КПРФ. В середине августа после лечения господин Громов вернулся в Сибирь.

«Вчера, не подходя ни к кому из нас, он в ячейку положил свое заявление о выходе из фракции. О том, что он в чем-то разочаровался, я прочитал только сегодня в СМИ. Что сказать? Мы, безусловно, сожалеем»,— прокомментировал «Ъ» решение коллеги руководитель фракции КПРФ в заксобрании Андрей Кривов. По его мнению, по отношению к партии Владимир Громов поступил «непорядочно», поскольку был избран депутатом благодаря выдвижению от КПРФ. «Если бы он сложил с себя депутатские полномочия и сказал: “Я не согласен, пойду в ЕР”, то, думаю, никаких вопросов к нему вообще бы не было»,— полагает Андрей Кривов.

Заместитель главы фракции КПРФ Антон Арцибашев считает решение господина Громова следствием давления со стороны краевой власти в преддверии осенних губернаторских выборов.

«Позавчера мы также все вместе ездили на мероприятие в Заринском районе. Планировали с ним записать видеоинтервью на днях. За ночь с Вовой что-то произошло, и вчера он написал заявление о выходе. Мы знали, что его обрабатывают, предлагают различные посты, но думали до последнего, что он не прогнется. Зря так думали и доверяли ему»,— написал господин Арцибашев в своем Telegram-канале.

Напомним, кандидат в губернаторы от КПРФ, депутат Госдумы Мария Прусакова не смогла преодолеть «муниципальный фильтр», после чего крайком КПРФ заявил, что призовет своих избирателей портить бюллетени либо голосовать за одного из оставшихся оппозиционных кандидатов.

По мнению политолога Константина Лукина, уход депутата из фракции говорит о том, что «КПРФ в Алтайском крае фактически разгромлена». «Не дождетесь!» — возражает Антон Арцибашев. Отметим, Владимир Громов — уже третий депутат, вышедший из фракции КПРФ за последний год. Правда, от двух коллег коммунисты избавились сами.

Как сообщал «Ъ», в ноябре 2022 года бюро крайкома КПРФ исключило из партии Надежду Дрюпину и Елену Хрусталеву за «дискредитацию партии и грубое нарушение партийной дисциплины», выразившиеся в поддержке предложенного губернатором бюджета края на 2023 год. Сейчас госпожа Хрусталева возглавляет краевое отделение Партии пенсионеров и является кандидатом в губернаторы.

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Александр Молотов объяснил уход депутатов «провальной» кадровой политикой руководства крайкома КПРФ и призвал коммунистов поддержать на губернаторских выборах кандидата-справоросса Евгению Боровикову.

Валерий Лавский, Новосибирск