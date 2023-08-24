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Движение по ВСМ Москва—Санкт-Петербург планируют запустить в 2028 году

Завершить строительство и запустить движение по первой в России высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Москвы в Санкт-Петербург планируется в 2028 году. Об этом сообщил замглавы Минтранса Валентин Иванов.

«Мы ориентируемся на завершение и пуск движения на 2028 год»,— сказал господин Иванов в кулуарах Международного железнодорожного салона техники и технологий пространства. Его слова приводит ТАСС.

По словам замглавы Минтранса, принять участие в финансировании строительства высокоскоростной магистрали планирует Сбербанк. «Они (Сбербанк.— "Ъ") понимают, что этот объект окупаемый. Они готовы вкладывать в этот проект. Это будет консорциум и финансистов, и организаций, которые выполнять будут строительство, и которые подвижной состав будут реализовывать, операторы подвижного состава»,— добавил он.

Позднее зампред Сбербанка Анатолий Попов подтвердил «Ъ» готовность участвовать в проекте строительства ВСМ. «Сбербанк, конечно, готов в синдикате крупнейших банков участвовать в финансировании этого проекта»,— сказал он.

Первой ВСМ в России должна стать магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом. 18 августа президент России Владимир Путин заявил, что пришло время для реализации проекта.

Ранее предполагалось, что строительство магистрали завершат к 2027 году. Однако в июле замглавы РЖД Андрей Макаров заявил, что сроки ее строительства могут вырасти из-за недостаточного финансирования. Стоимость строительства в настоящее время оценивается в 1,7 трлн руб. Предполагается, что время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом составит 2 часа 15 минут.

Что известно о планах построить магистраль Москва—Санкт-Петербург — в материале «Ъ» «ВСМ набирает скорость».

Милена Костерева

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