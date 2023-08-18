ВСМ набирает скорость

Президент России Владимир Путин заявил, что пришло время начать строительство высокоскоростной железной дороги от Москвы до Санкт-Петербурга. Как уточнил глава государства, «сейчас мы действительно подошли к возможности реализации проекта». Он также добавил, что магистраль нужно будет довести до Нижнего Новгорода, Воронежа, Казани, Адлера и других городов. Предполагается, что время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом составит 2 часа 15 минут, тогда как на «Сапсане» можно добраться за 4 часа. Актуален ли этот проект сейчас? И возможна ли его реализация? Расскажет Григорий Колганов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Строительство ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом обсуждается не один десяток лет. В новейшей истории об идее вспомнили в 2004-м. Через семь лет представили проект — завершить возведение магистрали планировали к 2017 году. Правда, даже в 2013-м строить ее не начали. Тогда же Владимир Путин объявил, что первую ВСМ запустят по другому направлению — между Москвой и Казанью. Петербургский проект на время отложили и вернулись к нему в 2019-м, отодвинув уже строительство магистрали до столицы Татарстана.

Однако спустя два года от идеи в очередной раз отказались. Но вот сейчас время пришло, заявил Владимир Путин: «Конечно, проект скоростной железной дороги — на первом этапе между Москвой и Петербургом — обсуждается нами давно, но мне кажется, что сейчас мы действительно подошли к возможности его реализации».

Сейчас «Сапсаны» между Москвой и Санкт-Петербургом разгоняются максимум до 250 км/ч. А большую часть пути преодолевают на скорости в 200 км/ч. Притом что сами поезда технически способны набирать не менее 300 км/ч. Член Общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков полагает, что было бы правильно усовершенствовать уже действующую железную дорогу:

«Ошибка состоит в том, что никто не сопоставил два варианта: строительство ВСМ по новой трассе либо реконструкция действующей магистрали. Насколько было бы дешевле, сколько будут ехать поезда, если модернизировать нынешнюю трассу. Самый быстрый "Сапсан" может доехать за 3,5 часа, на ВСМ нам обещают 2 часа 15 минут.

При реконструкции нынешнего главного хода, по моей оценке, время в пути могло бы составлять где-то 2 часа и 40 или 50 минут».

Пока же ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом планируют достроить к 2027 году. Стоимость магистрали Минтранс оценивал в 1,7 трлн руб. Правда, в июле в РЖД уже предрекли задержки. Там уточнили, что сроки растянутся из-за недостаточного финансирования. В этом году на проект выделили всего 12 млрд руб. Во сколько обошлось бы строительство ВСМ по всем анонсированным Путиным направлениям, “Ъ FM” попросил оценить гендиректора Института исследований проблем железнодорожного транспорта Павла Иванкина:

«Требуется развитие железнодорожной сети под грузовые перевозки. Можно экономить инвестиции в развитие инфраструктуры путем переключения грузовых перевозок на линии, которые в дальнейшем переключат на высокоскоростную магистраль. Что касается стоимости Москва — Санкт-Петербург, ее колебание более или менее понятно. Если мы будем говорить обо всей сети, которую они обсудили, а это и Адлер, и Воронеж, и Минск, естественно, сумма будет подбираться где-то к 15 трлн руб.»

В Минтрансе заявляли, что строительство ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом окупится и практически не потребует поддержки со стороны федерального бюджета. Член Общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков, впрочем, напоминает, что ни в одной стране подобные проекты не выходили на безубыточность. А в итоге затраты отразятся на стоимости билетов, говорит он:

«Строительство ВСМ всегда осуществлялось за счет государства. Можно сделать ее окупаемой по эксплуатационным расходам. В этом случае стоимость билетов, наверное, будет несколько превышать цены на "Сапсан". Тут есть другой ограничитель: стоимость авиабилетов. Цены на билеты на новые поезда могут быть выше на 30-40%, чем на самолет».

Еще один вопрос: где Минтранс возьмет современные скоростные поезда для ВСМ? Два года назад предполагалось, что их поставит Siemens. Однако после начала боевых действий России на Украине немецкая компания покинула рынок. Причем так, что остановила даже техобслуживание. Так что, вероятно, в 2027-м продолжение работы хотя бы имеющихся «Сапсанов» уже будет достижением.

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Дарья Фоменко