Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Цены на газ в Европе падают на 18%

Стоимость сентябрьских фьючерсов на газ в Европе по индексу TTF на открытии торгов (9:07 мск) на лондонской бирже ICE падала до $335,8 за 1 тыс. куб. м. По сравнению с показателем на момент закрытия торгов 23 августа ($410,8) стоимость снизилась на 18,2%. Цены начали падать после новостей о предотвращении забастовки работников газовых платформ в Австралии.

Сегодня ночью Reuters сообщил, что австралийская нефтегазовая компания Woodside Energy Group предварительно одобрила улучшение оплаты и условий труда работникам морских газовых платформ, которые обещали начать бастовать. Это должно предотвратить сбои в поставках сжиженного природного газа, которые ожидались из-за забастовки. 21 августа на фоне новостей о забастовке цена газа в Европе на бирже росла почти на 16%, до $480 за 1 тыс. куб. м.

Подробнее — в материале «Всемирная отзывчивость газа».

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...