Цены на газ в Европе падают на 18%

Стоимость сентябрьских фьючерсов на газ в Европе по индексу TTF на открытии торгов (9:07 мск) на лондонской бирже ICE падала до $335,8 за 1 тыс. куб. м. По сравнению с показателем на момент закрытия торгов 23 августа ($410,8) стоимость снизилась на 18,2%. Цены начали падать после новостей о предотвращении забастовки работников газовых платформ в Австралии.

Сегодня ночью Reuters сообщил, что австралийская нефтегазовая компания Woodside Energy Group предварительно одобрила улучшение оплаты и условий труда работникам морских газовых платформ, которые обещали начать бастовать. Это должно предотвратить сбои в поставках сжиженного природного газа, которые ожидались из-за забастовки. 21 августа на фоне новостей о забастовке цена газа в Европе на бирже росла почти на 16%, до $480 за 1 тыс. куб. м.

Подробнее — в материале «Всемирная отзывчивость газа».

Анастасия Ларина