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Коммерсантъ FM
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Цена газа в Европе на бирже выросла почти до $480 за 1 тыс. куб. м

Цена газа в Европе на биржевых торгах с начала дня выросла на 16% на фоне сообщений о планирующихся в сентябре забастовках работников австралийских СПГ-заводов. Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах увеличилась до $478 за 1 тыс. куб. м или €42,5 за 1 МВт•ч, следует из данных биржи ICE.

Как сообщал накануне Reuters, профсоюзы работников морских газовых платформ компании Woodside Energy на шельфе Австралии намерены начать забастовку 2 сентября. По данным Bloomberg, возможные забастовки работников профильных австралийских заводов могут поставить под угрозу 10% мирового экспорта СПГ и спровоцировать резкое увеличение цен.

На прошлой неделе Еврокомиссия сообщила, что подземные хранилища газа в Евросоюзе заполнены на 90%. Такой показатель достигнут значительно раньше начала отопительного сезона, который в Европе стартует в начале октября. Это связывают с аномально теплой предыдущей зимой.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Европа прибавила газа».

Лаура Кеффер

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