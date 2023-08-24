Павел Бурцев принял пост

Генеральный директор РЖД Олег Белозеров представил коллективу Свердловской железной дороги (СвЖД) нового руководителя филиала компании Павла Бурцева. Экс-начальник Иван Колесников перешел на работу в Москву на должность заместителя генерального директора РЖД, курирующего пассажирский комплекс. За время его работы СвЖД предложила проект «наземного метро» и стала партнером «Сухого порта». По мнению эксперта, Павлу Бурцеву предстоит сохранить ритмичность перевозок, решить проблему дефицита кадров и автоматизировать работу магистрали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Бурцев

Фото: Пресс-служба СвЖД Павел Бурцев

Фото: Пресс-служба СвЖД

Генеральный директор ОАО РЖД Олег Белозеров представил коллективу Свердловской железной дороги (СвЖД) нового начальника магистрали Павла Бурцева. «Павел Васильевич прошел все ступени профессионального роста в компании, состоялся как руководитель на Октябрьской железной дороге, прекрасно знает специфику, проявил себя инициативным и ответственным профессионалом»,— рассказал господин Белозеров.

Господин Бурцев в свою очередь заявил, что приоритетными задачами СвЖД остаются увеличение пропускных способностей и выполнение объемов транспортного строительства для развития инфраструктуры.

Про господина Бурцева известно, что он свою трудовую деятельность начал в 1992 году с должности инженера-технолога в локомотивном депо Ленинград—Сортировочный—Витебский Октябрьской железной дороги. В должности первого заместителя начальника департамента пассажирских перевозок ОАО «РЖД» он работал с 2017 года.

Ранее, в понедельник, в РЖД объявили о назначении прошлого руководителя СвЖД Ивана Колесникова на должность заместителя генерального директора компании, курирующим пассажирские перевозки. Господин Колесников возглавил Свердловскую магистраль 9 апреля 2019 году, сменив на посту Алексея Миронова. В 2018 году господин Миронов был задержан в Москве в рамках уголовного дела о взяточничестве. Миронову были предъявлены обвинения по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Общая сумма взяток, по оценкам следствия, составила около 20 млн руб. После этого, находясь под домашним арестом, Алексей Миронов покончил с собой в коттедже в Москве.

Господин Колесников приступил к работе в экономической службе СвЖД в 2007 году. С 2015 года он занимал должность первого заместителя начальника магистрали по экономике, финансам и корпоративной координации и в 2019 году стал главой СвЖД.

Во время правления Ивана Колесникова, СвЖД заявила о нескольких крупных проектах. Так, еще в 2021 году СвЖД на международной промышленной выставке «Иннопром-2021» представила концепцию «наземного метро» в Екатеринбурге. Согласно проекту, оно объединит уральскую столицу и ее города-спутники: Среднеуральск, Верхнюю Пышму, Березовский, Арамиль, Сысерть, Ревду и Первоуральск. Маршрутная сеть «наземного метро» составит 500 км. В 2022 году губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и тогда еще начальник СвЖД Иван Колесников подписали соглашение о строительстве «наземного метро» протяженностью 31 км с 15 остановочными маршрутами. Оно пройдет через железнодорожный вокзал, спортивную деревню в Новокольцовском, «Екатеринбург-Экспо», «Сима-Ленд» и аэропорт Кольцово. Власти ожидают, что маршрутом смогут пользоваться более 17 млн человек в год.

Также в прошлом году Евгений Куйвашев предложил за пять лет превратить Свердловскую область в «сухой порт» — крупнейший транспортно-логистический центр страны.

Господин Колесников поддержал предложение главы региона стать партнером проекта. В Свердловской области планируют создать внутренний терминал, который связан автомобильным или железнодорожным сообщением с морским портом и сможет выполнять функцию центра для перевалки, хранения и растаможивания грузов на внутренних направлениях. Предполагается, что в единую систему, помимо транспортно-логистического центра (ТЛЦ) «Уральский», будут включены перспективные ТЛЦ на станциях Гипсовая и Седельниково, ключевые сортировочные и грузовые станции СвЖД, а также сеть грузовых терминалов магистрали. Инвестиции в проект оцениваются в 12 млрд руб.

Новому начальнику СвЖД Павлу Бурцеву предстоит сохранить ритмичность перевозок, решить проблему дефицита кадров и внедрить в работу магистрали передовые IT-решения, считает генеральный директор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

«Свердловская железная дорога один из лидеров по объемам выгрузки среди других дорог. В ней расположены крупнейшие промышленные предприятия. Основной момент связан с повышением эффективности взаимодействия с крупнейшими грузовладельцами и грузополучателями. В этом направлении сделаны серьезные продвижения, хотя остаются вопросы, связанные с пропускной способностью сети»,— отметил он.

Василий Алексеев