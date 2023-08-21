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Начальником Свердловской железной дороги назначен Павел Бурцев

Свердловскую железную дорогу (СвЖД) возглавил Павел Бурцев, сообщили в пресс-службе РЖД. Ранее он был первым заместителем начальника департамента пассажирских перевозок.

Павел Бурцев

Павел Бурцев

Фото: Пресс-служба Свердловской железной дороги

Павел Бурцев

Фото: Пресс-служба Свердловской железной дороги

Глава СвЖД Иван Колесников, руководивший с 2019 года, назначен заместителем генерального директора РЖД, курирующим пассажирские перевозки. Напомним, о кадровых изменениях в руководстве СвЖД «Ъ-Урал» стало известно 18 августа.

СвЖД работает на территории Пермского края, Свердловской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Полина Хабарова

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