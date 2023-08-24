Движение судов в проливе Дарданеллы восстановили в одну сторону

В проливе Дарданеллы восстановили движение судов в одну сторону с севера на юг. В 03:30 24 августа по местному времени (совпадает с мск) его снова закроют, чтобы возобновить тушение лесных пожаров в регионе. Об этом сообщил турецкий телеканал TRT Haber.

22 августа возле села Каядере в провинции Чанаккале начался лесной пожар. Эвакуированы шесть близлежащих деревень, огонь быстро распространился из-за ветра. В тушении пожаров участвовали восемь самолетов, 26 вертолетов и около 180 единиц наземной техники и около 2,7 тыс. человек. Движение судов через пролив Дарданеллы для тушения пожаров закрывали двое суток подряд — 22 и 23 августа.

Олеся Павленко