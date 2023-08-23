Турция второй день подряд закрывает пролив Дарданеллы из-за лесного пожара

Пролив Дарданеллы второй день подряд закрыт для движения судов с обеих сторон. Также перекрыто шоссе, ведущее к провинции Чанаккале на северо-западе Турции, где продолжаются лесные пожары, сообщил глава турецкого МВД Али Ерликая. Он рассказал, что из девяти районов эвакуировали 1251 человека, передает «РИА Новости».
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Чанаккале — турецкий город-порт, административный центр ила Чанаккале. Расположен на полуострове Малая Азия у входа в залив Чанаккале на побережье пролива Дарданеллы.
Вчера, 22 августа, по неизвестной причине начался пожар в лесной зоне возле села Каядере. Было эвакуировано шесть близлежащих деревень, огонь быстро распространился из-за ветра. В операциях по тушению задействовали восемь самолетов, 26 вертолетов и около 180 единиц наземной техники, а также прядка 2,7 тыс. человек. Из-за пожара закрывали пролив Дарданеллы. Сегодня, 23 августа, его планировали частично открыть.