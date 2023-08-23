Турция второй день подряд закрывает пролив Дарданеллы из-за лесного пожара

Пролив Дарданеллы второй день подряд закрыт для движения судов с обеих сторон. Также перекрыто шоссе, ведущее к провинции Чанаккале на северо-западе Турции, где продолжаются лесные пожары, сообщил глава турецкого МВД Али Ерликая. Он рассказал, что из девяти районов эвакуировали 1251 человека, передает «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Levent Cetin NO RESALES. NO ARCHIVES. , Reuters Фото: Levent Cetin NO RESALES. NO ARCHIVES. , Reuters

Чанаккале — турецкий город-порт, административный центр ила Чанаккале. Расположен на полуострове Малая Азия у входа в залив Чанаккале на побережье пролива Дарданеллы.

Вчера, 22 августа, по неизвестной причине начался пожар в лесной зоне возле села Каядере. Было эвакуировано шесть близлежащих деревень, огонь быстро распространился из-за ветра. В операциях по тушению задействовали восемь самолетов, 26 вертолетов и около 180 единиц наземной техники, а также прядка 2,7 тыс. человек. Из-за пожара закрывали пролив Дарданеллы. Сегодня, 23 августа, его планировали частично открыть.

Лаура Кеффер