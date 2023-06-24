Прокуратура проведет проверку по партийной линии

Прокуратура Благовещенска начала проверку по жалобе учителя русского языка и литературы Светланы Булгаковой на местное отделение «Единой России» и возглавлявшего его ранее бизнесмена Александра Синькова. Победительница конкурса молодых педагогов, учредителями которого выступали городская партийная ячейка и экс-гендиректор «Амурстроя» господин Синьков, осталась без главного приза — квартиры. В «Единой России» госпоже Булгаковой в связи с этим рекомендовали обратиться в строительную компанию, в «Амурстрое» же говорят, что не входят в структуру партии. Самого Александра Синькова обвиняют в хищении бюджетных средств при реконструкции здания Октябрьского райотдела полиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бизнесмен Александр Синьков

Фото: Единая Россия Бизнесмен Александр Синьков

Фото: Единая Россия

Конкурс «Однокомнатная квартира для молодого учителя» проводился в Благовещенске с 2011 года. В рамках совместного проекта городского отделения партии «Единая Россия» и возглавлявшего его бизнесмена, вице-спикера регионального заксобрания Александра Синькова квартиры педагогам-победителям предоставляли в домах, которые строили компании Синькова. К участию в конкурсе приглашали специалистов, соответствующих ряду критериев: стаж работы 5–10 лет, возраст до 35 лет, отсутствие в собственности жилого помещения.

В 2020 году общественный совет по вопросам образования местного отделения «Единой России» рекомендовал учредителю премировать учителя русского языка и литературы школы №26 Светлану Булгакову. В решении совета были даже указаны адрес дома и номер квартиры. Решение утвердил Александр Синьков. О победе Светланы Булгаковой рассказали многие СМИ, публикация появилась и на сайте «Единой России».

В компании «Амурстрой», которой руководил Александр Синьков, госпоже Булгаковой сообщили, что в 2023 году дом будет достроен и ей передадут права собственности. Но в октябре 2022 года стало известно, что Александра Синькова подозревают в крупном мошенничестве. Гендиректор «Амурстроя», вице-спикер амурского парламента был арестован. Новые обстоятельства заставили победительницу конкурса вновь обратиться в компанию, где, по ее словам, заверили, что договоренности остаются в силе. Однако в итоге спустя несколько месяцев педагогу сообщили, что жилье предоставить не могут, так как Александр Синьков больше не является секретарем местного отделения ЕР и находится под арестом.

Директор школы и начальник городского управления образования обратились в местное отделение «Единой России» за разъяснениями. «"Квартира для молодого учителя" является личным проектом Александра Синькова,— сообщил в ответ мэр Благовещенска Олег Имамеев, который сейчас является секретарем местного отделения ЕР.—

Решение общественного совета по вопросам образования отделения партии имело для учредителя конкурса рекомендательный характер, вследствие чего "Единая Россия", к сожалению, не имеет возможности повлиять на решение Синькова А. Н. в предоставлении квартиры молодому педагогу».

«"Амурстрой" является самостоятельным юридическим лицом и не входит в структуру политической партии "Единая Россия",— говорится, в свою очередь, в ответе строительной компании.— В связи с чем предоставленная вами копия решения общественного совета по вопросам образования отделения партии "Единая Россия" не может служить достаточным основанием для совершения юридически значимых действий».

Светлана Булгакова после этого обратилась в прокуратуру, указав, что считает нарушенными свои законные права. «В действиях организаторов усматривается умышленное уклонение от своих обязательств по вручению главного приза конкурса,— говорится в обращении в надзорное ведомство.— Кроме того, данная квартира в нарушение моих прав как победителя могла быть отдана или продана в собственность других лиц». Она уточнила, что АО СЗ «Амурстрой» и местное отделение партии «Единая Россия» «фактически сейчас перекладывают друг на друга ответственность, хотя конкурс проводился данными организациями совместно».

В разговоре с “Ъ” госпожа Булгакова сообщила, что после победы ей поставили условие — в течение пяти лет она должна работать в той школе, которая выдвинула ее на конкурс:

«Сейчас я продолжаю работать, не увольняюсь. Если бы не было такого условия, я бы отправила резюме в новую школу».

В прокуратуре Амурской области “Ъ” сообщили, что прокуратура Благовещенска проводит проверку по обращению педагога. При наличии оснований, говорят в ведомстве, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Между тем в Благовещенском горсуде продолжаются заседания по уголовному делу Александра Синькова. Он и двое его подчиненных обвиняются в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, речь идет о хищении бюджетных средств при реконструкции здания Октябрьского райотдела полиции. Фигуранты дела предъявили в УМВД по Амурской области для оплаты подложные документы о проведении работ на общую сумму 132 млн руб. Сам Александр Синьков обвинение считает необоснованным.

Анна Яшина, Благовещенск