«Европу Плюс» переехало дорожками

На российском рынке радио появились два лидера по показателю суточного охвата: «Авторадио» и «Дорожное радио», по данным Radio Index, показали почти одинаковый уровень в 13%. «Европа Плюс» опустилась на третью позицию. Эксперты объясняют перемены в топ-3 в первую очередь сезонностью, поскольку «Авторадио» и «Дорожное радио» рассчитаны в первую очередь на водителей. Кроме того, по данным источников “Ъ”, «Дорожное радио» стало уделять больше времени развлекательным программам и активно привлекать столичную аудиторию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В топ-3 российских радиостанций по показателю суточного охвата произошли изменения: «Дорожное радио» обогнало «Европу Плюс» и догоняет «Авторадио», подсчитали по запросу “Ъ” в Twiga Data Solutions.

По данным исследования Radio Index (Россия 100+, все 12+), которое проводит Mediascope, в первой половине года станции «Авторадио» и «Дорожное радио» показали практически одинаковый среднесуточный охват аудитории — по 13%. Охват за сутки у «Авторадио» составил 8,313 млн чел., у «Дорожного радио» — 8,308 млн чел. «Можно утверждать, что первую строчку рейтинга делят две радиостанции»,— отметили в Twiga. При этом у «Дорожного радио» за полгода охват вырос на 9%, у «Авторадио» — на 5%.

Замыкает топ-3 теперь «Европа Плюс»: в первом полугодии аудитория радиостанции составила 8,138 млн чел. (12,8% населения). На четвертом месте «Русское радио» с 7,295 млн чел. (11,4%), на пятом — «Ретро FM» с 6,78 млн чел. (10,6%).

«Европа Плюс» еще в начале 2022 года была лидером рынка, но во втором полугодии, по данным Radio Index, ее обогнало «Авторадио» (см. “Ъ” от 10 февраля). Тогда последнюю радиостанцию ежедневно слушали 8,628 млн чел. (13,5% аудитории). Таким образом, показатель «Авторадио» в январе—июне несколько ухудшился. Охват «Европы Плюс» во втором полугодии 2022 года составлял 8,605 млн чел. (тоже около 13,5%), также снизившись в первом полугодии 2023 года.

«Авторадио» входит в «ГПМ Радио» (управляется холдингом «Газпром-медиа»), федеральная сеть станции насчитывает, по собственным данным, более 73 тыс. городов и населенных пунктов РФ. «Дорожное радио» и «Европа Плюс» входят в «Европейскую медиа группу». Региональная сеть первой станции, согласно собственным данным, насчитывает 370 пунктов установки передатчиков, второй — 396 пунктов передатчиков в восьми странах.

«Дорожное радио» и «Авторадио» «достаточно похожи по жанровой классификации», отмечает источник “Ъ” на медиарынке: «Их аудитория — это люди с личным транспортом». По его словам, объяснить выросшую популярность «Дорожного радио» можно сезонностью: «Лето — это время, когда большинство россиян отправляются в поездки. Из-за нынешних экономических условий многие из них предпочитают личный транспорт».

В «Авторадио» сообщили, что не планируют «никаких кардинальных перестроек» и будут следовать уже взятому курсу. «Продолжается десятый сезон игры "Много денег". По утрам идет программа "Поехали", в вечернем прайм-тайме — шоу "Мурзилки Live", живые концерты со звездами эстрады»,— уточнил гендиректор «Газпром-Медиа Радио» Вадим Терещук.

В «Дорожном радио» не ответили “Ъ”. Радиостанция, уточняет источник “Ъ” на рекламном рынке, в последнем сезоне начала больше времени уделять развлекательным программам. Он уточнил, что «Дорожное радио» уже не первый год лидирует на питерском рынке, а «теперь может занять и московский».

В прошлом году произошло двукратное падение вложений автопроизводителей в рекламу в связи с уходом многих зарубежных брендов с российского рынка (см. “Ъ” от 25 января). Несмотря на это, объем продаж рекламы на радио в 2022 году, в отличие от ТВ и интернета, вырос к 2021 году на 5–10%. Улучшить результат помогли инвестиции от девелоперов и государства.

Юлия Юрасова