«Дарница» досталась москвичам

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) одобрила покупку одним из крупных производителей хлебобулочных изделий БКХ «Коломенский», принадлежащим владельцу девелоперской группы «Sminex-Интеко» Алексею Тулупову, петербургской ГК «Дарница». После приобретения «Коломенским» «Дарницы», российского бизнеса финской Fazer и тверского предприятия «Волжский пекарь» позиции компании на российском рынке хлебопечения заметно увеличатся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

ФАС сообщила на своем сайте, что удовлетворила ходатайство БКХ «Коломенский» о приобретении 100% долей в уставном капитале петербургской ГК «Дарница» (выпускает продукцию под брендом «Аладушкин»). В «Коломенском» отказались от комментариев. В ГК «Дарница» не ответили на запрос «Ъ».

БКХ «Коломенский» принадлежит структурам Алексея Тулупова, владеющего также девелоперской группой «Sminex-Интеко». По данным СПАРК, по итогам 2022 года выручка «Коломенского» превысила 31 млрд руб., чистая прибыль — 584,6 млн руб. По данным Национального союза хлебопечения, «Коломенский» занял первое место в РФ по объему производства хлеба и хлебобулочных изделий в 2022 году.

В то же время выручка ГК «Дарница» за прошлый год составила 5,5 млрд руб., чистая прибыль — 18,4 млн руб. По данным ЕГРЮЛ, сейчас 100% долей в уставном капитале «Дарницы» владеет АО «Аладушкин групп» бизнесмена Александра Аладушкина. Он приобрел «Дарницу» в конце января 2023 года.

Как сообщал «Ъ» еще в 2021 году гендиректор «Коломенского» Дмитрий Козлов, производитель планирует расширение бизнеса, в том числе на северо-западе страны, и ведет переговоры о покупке ряда производителей хлебобулочных изделий (см. «Ъ» от 19 марта 2021 года). Тогда источники «Ъ» отмечали, что «Дарница» может быть заинтересована в продаже своего бизнеса «Коломенскому» из-за долгов.

Исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев поясняет, что ранее основная производственная площадка «Дарницы» располагалась в арендованном имущественном комплексе, выкупленном компанией впоследствии, видимо, с привлечением заемных средств. Это не могло не повлиять на рост долговой нагрузки производителя, считает он.

Учитывая ряд факторов, господин Айдиев оценивает предварительную сумму сделки не более чем в 3 млрд руб.

Сейчас петербургский хлебопекарный рынок — один из самых крупных и развитых в стране, а учитывая его территориальную расположенность и закрытость, это еще и «своего рода ворота для экспансии в соседние, менее развитые с точки зрения конкуренции регионы», отмечает Рустам Айдиев. По его словам, БКХ «Коломенский» планирует достичь оборота в 100 млрд руб. в год и по итогам сделки с «Дарницей» и других приобретений, сделанных компанией в 2022 году, это вполне возможно. Так, в прошлом году БКХ «Коломенский» выкупил российский бизнес финской Fazer и площадку основного в Твери производителя хлебобулочных изделий — «Волжский пекарь».

Екатерина Ракитина; Константин Куркин, Санкт-Петербург