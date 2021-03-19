«Коломенский» ищет хлебные места

Крупный производитель хлебобулочных изделий БКХ «Коломенский» владельца девелоперской компании Sminex Алексея Тулупова начинает экспансию за пределы Московского региона. Холдинг обсуждает приобретение активов в Северо-Западном федеральном округе и мог интересоваться петербургскими заводами финской Fazer, которая, впрочем, продажу предприятий не рассматривает. Эксперты констатируют, что консолидация отрасли назрела.

БКХ «Коломенский» рассматривает варианты расширения бизнеса за счет выхода в другие регионы и ведет переговоры о покупке с рядом производителей хлебобулочных изделий. Об этом “Ъ” рассказал гендиректор «Коломенского» Дмитрий Козлов. По его словам, в приоритете для холдинга сейчас — Северо-Западный федеральный округ. Переговоры с конкретными участниками рынка в «Коломенском» не комментируют.

«Коломенский» выпускает хлебобулочные изделия под брендами «Коломенский», «Ржаной край», «Здоровый край», «Даниловский» и др. Выручка — более 1 млрд руб. в месяц. Бенефициар — один из основателей «Росбилдинга», владелец девелоперской компании Sminex Алексей Тулупов.

Сегодня БКХ «Коломенский» включает четыре предприятия в Москве и Подмосковье общей мощностью 700 тонн продукции в стуки. В их числе — купленная в этом году площадка ЗАО «Балашиха хлеб», которая ранее входила в группу «Настюша» Игоря Пинкевича, а после проблем «Настюши» вошла в стадию банкротства (см. “Ъ” от 3 февраля). По словам источника “Ъ” на продуктовом рынке Санкт-Петербурга, «Коломенский» интересовался покупкой трех предприятий финской Fazer (бренд «Хлебный дом» и др.) в Санкт-Петербурге — одного из крупнейших производителей хлебобулочных изделий в России. Дмитрий Козлов ранее работал в Fazer и хорошо знает этот бизнес, напоминает собеседник “Ъ”. Впрочем, по его словам, финская компания отказалась от переговоров. В российском офисе Fazer заявили “Ъ”, что продажа бизнеса в России, в том числе отдельных предприятий, не рассматривается. Там подчеркнули, что в 2020 году, несмотря на кризис, хлебопекарное подразделение компании укрепило рыночные позиции в России, а в этом году Fazer продолжит инвестировать в развитие бизнеса, в том числе в модернизацию производственных мощностей.

Собеседник “Ъ” среди производителей продуктов питания Санкт-Петербурга добавляет, что в продаже одной из своих площадок может быть заинтересована местная ГК «Дарница» из-за высокой долговой нагрузки. По собственным данным, группа выпускает более 150 тонн продукции в день на заводах в Санкт-Петербурге и Пушкине. Гендиректор «Дарницы» Виктория Устименко отказалась от комментариев.

Президент Российского союза пекарей Алексей Лялин отмечает, что консолидация хлебопекарной отрасли — ожидаемый процесс, который мог начаться еще около трех лет назад, но помешала экономическая ситуация в стране. По его словам, строительство новых заводов осложняется нехваткой квалифицированных кадров, требует масштабных инвестиций и значительного времени на приобретение нового оборудования. Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон добавляет, что приобретение действующего предприятия также позволяет сразу получить доступ к контрактам с местными торговыми сетями. Но он указывает, что выходить из бизнеса на любых условиях участники рынка не готовы и продающиеся активы могут оцениваться достаточно дорого.

Кроме того, географическое расширение бизнеса также может не принести ожидаемого эффекта. По словам Алексея Лялина, хотя в России есть успешные производители хлеба, работающие в разных регионах, в большинстве случаев подобная экспансия не дает необходимой синергии и дополнительного дохода, а только позволяет увеличить масштаб бизнеса. В прошлом году, по подсчетам РОСПиК, продажи хлеба и хлебобулочных изделий в России выросли на 2,9–3,3%, до 801–805 млрд руб., год к году.

Анатолий Костырев, Александра Мерцалова; Константин Куркин, Санкт-Петербург