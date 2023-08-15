Суд расторг договор водопользования на плавучий ресторан «Серебряный кит»

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд Санкт-Петербурга вынес решение о расторжении договора водопользования на дебаркадер, на котором расположен ресторан «Серебряный кит», сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Иск был подан комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности и рассмотрен повторно. В судебном процессе СЗТП поддержала иск комитета, мотивировав свое решение необходимостью обеспечения безопасности судоходства и устранения нарушений правил охраны окружающей среды.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 10 августа из затонувшего ресторана-дебаркадера начали откачивать воду. Работы ведутся под надзором транспортной прокуратуры.

Неработающий ресторан «Серебряный кит», который стоит на причале у парка имени Бабушкина, начал тонуть утром 27 марта 2023 года. После этого СЗТП направила в суд иск к собственнику «Серебряного Кита» — ООО «Фарсэй» — с требованием убрать его из акватории Невы. Ведомство установило, что из-за бездействия владельца возникла угроза безопасности судоходства на реке. В конце июля Василеостровский районный суд обязал «ООО «Фарсэй» освободить акваторию Невы от плавучего объекта. Стоимость подъема ресторана оценили в 38,2 млн рублей.

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