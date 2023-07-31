Суд обязал владельца ресторана «Серебряный кит» освободить акваторию Невы

Василеостровский районный суд обязал владельца ресторана «Серебряный кит» — ООО «Фарсэй» — освободить от плавучего объекта акваторию Невы. Северо-Западная транспортная прокуратура (СЗТП) просила суд признать незаконным бездействие компании, которая, как указано в иске, не провела должным образом работы по подъему судна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Поводом для обращения в суд послужили результаты прокурорской проверки по факту частичного затопления в марте этого года неэксплуатируемого плавучего ресторана.

Как пояснили «Ъ-СПб» в СЗТП, ведомство установило, что из-за бездействия хозяев возникла угроза безопасности судоходства на реке, а также в случае опрокидывания дебаркадера «набережная реки Невы может получить повреждения, характер и объем которых заранее спрогнозировать невозможно».

В настоящий момент дебаркадер наполовину затоплен, снят с учета ФАУ «Российского классификационного общества» и не может эксплуатироваться.

В начале июля в объединенной пресс-службе городских судов со ссылкой на данные из материалов дела сообщили, что стоимость подъема плавучего ресторана «Серебряный кит» оценили в 38,2 млн рублей, однако у владельца судна, судя по всему, таких денег нет.

Ранее суд запретил ФБУ «Администрация "Волго-Балт"» совершать действия по изменению собственника плавучего объекта — стоечного судна ДЖ-39, также принадлежащего ООО «Фарсэй».

Андрей Кучеров, Владимир Колодчук

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