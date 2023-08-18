Первую линию метробуса в Воронеже планируют спроектировать до конца 2024 года

Проектирование первой линии метробуса в Воронеже планируется завершить в четвертом квартале 2024 года. На сегодняшний день проект находится на этапе подготовки технического задания для подрядчика. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в пресс-службе областного правительства.

По словам чиновников, она пройдет по улице Плехановской и Московскому проспекту и будет представлять собой конструктивное обособление выделенных полос, по которым будут двигаться автобусы и троллейбусы, решая, по мнению властей, проблему пробок.

«Расчеты затрат на реализацию проекта в настоящее время носят предварительный характер, итоговые значения будет возможно определить после разработки проектно-сметной документации на реконструкцию улично-дорожной сети и сопутствующей энергоснабжающей инфраструктуры»,— добавили в облправительстве и пообещали рассказать о деталях проекта позднее

Начать строительно-монтажные работы планируется после запуска дублера Московского проспекта, который должны построить в три этапа. Работы на первом должны завершиться до 2024 года. Их проведет местное ООО «СМУ-90» за 1,6 млрд руб.

Ранее сообщалось, что первая линия метробуса может связать главный корпус Воронежского госуниверситета и аэропорт к 2025 году. Стоимость проекта оценивалась примерно в 10 млрд руб. При этом на организацию «полного цикла» метробуса может уйти 27 млрд руб.

О планах властей Воронежа по развитию дорожной инфраструктуры до 2041 года читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Это некая фантазия"»

Алина Морозова

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