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Коммерсантъ FM
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Турпоток по России в первой половине 2023 года вырос на 16%

Количество туристов в российских гостиницах в первой половине 2023 года увеличилось более чем на 16% год к году, заявил замглавы Минэкономики Дмитрий Вахруков. По его словам, отрасль успешно преодолела криpис, возникший из-за пандемии коронавируса.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Господин Вахруков утверждает, что после отмены ряда ограничений «индустрия гостеприимства показывает впечатляющие темпы роста». «Мы видели это в прошлом году, рост продолжается и в этом году. По итогам первого полугодия более чем на 16% увеличилось количество размещенных в гостиницах туристов»,— рассказал он (цитата по ТАСС).

По мнению замминистра, властям нужно поддерживать растущий спрос предложением. В частности, для этого необходимо развивать инфраструктуру и обеспечивать ее кадрами, а также формировать большие курорты и «крупные точки притяжения», перечислил он.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко говорил, что в 2030 году в России планируется создать круглогодичные морские курорты на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях. Предполагается, что эти курорты позволят создать не менее 44 тыс. новых гостиничных мест.

В предстоящий бархатный сезон отельеры готовятся к снижению цен. Туры по стране станут дешевле августа минимум на 20%, утверждают опрошенные «Ъ FM» представители отрасли.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Отели охлаждают прайсы».

Лаура Кеффер

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