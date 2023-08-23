На стадионе «Труд» в Махачкале демонтировали вывеску с именем Елены Исинбаевой

В Махачкале с главных ворот спортивной арены, которой было возвращено название «Труд», демонтирована вывеска «Стадион им. Елены Исинбаевой».

Как сообщал «Ъ», стадион был переименован по инициативе главы Дагестана Сергея Меликова. По его мнению, стадион был назван в честь спортсменки в 2017 году «скоропалительно, без учета мнения горожан», так как она не связана с республикой. Решение о переименовании принято из-за ее заявлений, «сделанных из-за кордона».

Постановление о переименовании подписал в минувшую пятницу председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Это решение дагестанских властей вызвало разноречивые отклики. В частности, критически высказались о нем трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина, бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничёв, заслуженный тренер России Татьяна Тарасова, бывший министр спорта России Павел Колобков.

Елена Исинбаева — победительница Олимпийских игр 2004 и 2008 годов, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года. Четыре раза побеждала на чемпионате мира в помещении, три раза — на открытом воздухе. Член Международного олимпийского комитета.

По данным СМИ, спортсменка переехала на испанский остров Тенерифе. Комментируя расследование Международного олимпийского комитета о ее связях с российскими вооруженными силами, она называла номинальным свое звание майора —- оно было присвоено после заключения пятилетнего контракта на службу в российской армии, спортсменка была назначена на воинскую должность инструктора по легкой атлетике ЦСКА. Позднее МОК разрешил Исинбаевой продолжить работу в комитете.

На этом фоне Елена Исинбаева подверглась критике со стороны многих политиков. Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал ее заявления недопустимыми. Спортсменка была исключена из состава центрального штаба ОНФ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл реакцию спортивной общественности жесткой и призывал помнить о заслугах Исинбаевой.

Юлия Рыбина, Махачкала